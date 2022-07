Фон дер Лайен: ЕК е готова да започне процес на наблюдение на Северна Македония и Албания

Европейската комисия е готова да започне процес на наблюдение на Северна Македония и Албания, това съобщи в Туитър председателят на комисията Урсула фон дер Лайен, която е провела разговор с премиера на западната ни съседка Димитър Ковачевски.

Скопие и Тирана са все по-близо до преговори с ЕС

Ето какво още пише Фон дер Лайен:

"Имах хубав телефонен разговор с премиера Ковачевски.

Приветствам новината, че Северна Македония и България с подкрепата на Франция, са близо до споразумение, което взема под внимание интересите и притесненията.

Европейската комисия е готова да започне процес на наблюдение на Северна Македония и Албания, следващата стъпка по европейския им път."

Good phone call with PM @DKovachevski



Welcome news that and , with support of France, are close to an agreement which takes into account interests & concerns.@EU_Commission is ready to start the screening process for and , the next step on their European path.