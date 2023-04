Френската баскетболна федерация ще извади от употреба екипа с №9 в чест на Тони Паркър

Френската баскетболна федерация ще извади от употреба екипа с №9 в националния отбор. По този начин в страната ще отдадат чест на една от легендите си Тони Паркър.

Церемонията ще се проведе по време на приятелски мач в Лион преди Олимпиадата през 2024 г. Очаква се съперник на вицешампиона от последното европейско първенство да бъде тимът на САЩ - олимпийски шампион от Токио 2020.

A special event will be held before the Paris Olympic Games where Tony Parker's no. 9 jersey will be retired pic.twitter.com/bMV6gvImHp