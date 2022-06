Футболистът на Юнайтед, който помагаше на помощния персонал, напуска „Олд Трафорд“

Един от футболистите на Манчестър Юнайтед, който напуска клуба, със сигурност няма да бъде забравен. В четвъртък сутринта беше потвърдено, че 34-годишният Хуан Мата ще напусне „Олд Трафорд“, след като договорът му изтече в края на юни.

Испанецът обаче ще остане в сърцата на феновете, както и на членовете на клуба. Едно от малкото доказателства е онова, което той правеше извън терена.

Хуан Мата оставаше след мачовете, за да мие мръсни футболни обувки и пере екипировка в опит да помогне на помощния персонал на “червените дяволи“. Той прекара осем години на „Олд Трафорд“, в които успя да спечели любовта на огромна част от привържениците.

Играчът отбеляза 51 гола в 285 мача за „червените дяволи“ и вдигна четири трофея, включително ФА Къп, по една в Лига Европа и Къмюнити шийлд.

Хуан Мата се превърна в любимец, след като стана ясно, че остава след тренировки. Освен това, неговата благотворителна дейност също е забележителна.

През 2018 г. той стартира кампания – инициатива, в която се ангажира да дари един процент от заплатата си на глобална благотворителна организация, която се стреми да оказва подкрепа на деца в неравностойно положение.

Година по-късно стана ясно, че Мата редовно помага на помощния персонал на клуба, като съдейства за почистването на екипировката и на съблекалнята след мачове при гостуване.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed #MUFC

Според The Daily Mail, испанецът помага за разтоварването на мръсната екипировка след мачове, както и за почистването на футболните обувки и дрехите на отбора.

Въпреки липсата на много възможности за изява в Манчестър Юнайтед през последните години, опитният плеймейкър винаги поддържаше класата си извън терена и той показа това след победата с 3:0 срещу Брентфорд.

Juan Mata spent several minutes in the rain posing for photos & signing autographs. He’s been a class act throughout his time at #MUFC pic.twitter.com/tXEiQq6sMg