Футболната асоциация на Палестина поиска ФИФА да изключи Израел от структурите си

Палестинската футболна асоциация (PFA) призова световната футболна централа ФИФА да изключи от структурите си Израелската футболна асоциация (IFA) заради нарушения на правата на човека и хуманитарното право, извършени в ивицата Газа.

Палестинската централа иска ФИФА да настоява Израел да се справи с дискриминацията и расизма в нейното първенство, както и с нарушенията заради продължаващото включване на футболни отбори, разположени на територията на друга асоциация (Палестина) в нейната национална лига.

Член 4 от Устава на ФИФА категорично забранява "дискриминация от всякакъв вид срещу страна... или група хора" на каквото и да е основание и казва, че всяко нарушение се наказва с "лишаване от права или изключване".

В молбата се изброяват още редица примери, които показват, че федерацията на Израел не е предприела действия срещу дискриминацията и расизма в своята лига, "което представлява пряко нарушение на член 3 от Устава на FIFA".

"Най-яркият пример за това е Бейтар Йерусалим, който е израелски професионален футболен клуб от Йерусалим и член на израелската Висша лига. Както се съобщава от "Economist" привържениците на футболния клуб гордо пеят за това, че това е "най-расисткият отбор" в Израел. Те крещят епитети, като "терорист" на арабите, които играят за противниковите отбори", пише в писмото на Палестинската централа.

The Palestine Football Association (PFA) has called for a FIFA sanction and to exclude the Israel Football Association (IFA) from FIFA on the grounds of human rights and humanitarian law violations committed in the Gaza Strip. https://t.co/abYW1dYsn7

— CELTICFM (@celticfm985) April 18, 2024

Федерацията също така твърди, че израелските футболни клубове открито блокират арабите да се присъединят към нейните редици, а грубото насилие се третира единствено като дисциплинарни нарушения, "които трябва да бъдат разгледани от вътрешния правилник за разрешаване на спорове на пристрастната Израелска футболна асоциация".

Към жалбата са включени примери от публикации в социалните мрежи от някои администратори и клубове в израелския футбол. В изявлението се изброяват още щетите и проблемите с футболната инфраструктура на Газа поради израелските атаки.

"От началото на израелската война срещу Газа най-малко 39 178 цивилни бяха убити в Газа, включително най-малко 14 622 деца, докато 73 300 бяха ранени. 425 души бяха убити на Западния бряг, включително 113 деца. До 11 март 2024 година са загинали най-малко 92 футболисти, сред които 23-а юноши", пишат от футболната централа на Палестина.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: