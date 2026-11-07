Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

Френската федерация по тенис (FFT) официално обяви назначаването на Гаел Монфис за нов капитан на френския отбор за Купа Дейвис. След като наскоро той прекрати кариерата си и беше почетен във вторник по време на Мастърс турнира в Париж, 40-годишният Монфис е изправен пред ново предизвикателство. Той наследява на поста Пол-Анри Матийо, който беше начело на тима три години.

„Френската федерация по тенис (FFT) с удоволствие обявява назначаването на Гаел Монфис за капитан на френския отбор за Купа Дейвис“, се казва в изявление, публикувано от федерацията в събота сутринта.

Френската федерация по тенис изказа благодарност на Матийо за отдадеността му към френския отбор през последните три години.

"С 22 години опит в професионалния тенис, Гаел Монфис ще донесе целия си експертен опит на високо ниво във френския отбор. В новата си роля той ще има подкрепата на всички отбори на ФФТ, по-специално Жил Симон и Ришар Гаске, за да му помогнат в мисията му и да създадат най-добрите възможни условия за представяне", се казва в изявлението.

„Искам да изградя истински колективен проект и да създам инерцията, която ще ни позволи да печелим титли заедно“, каза Гаел Монфис.

Само два месеца след последния си мач на US Open, Гаел Монфис поема нова роля на тенис сцената.

„Огромна чест е да стана капитан на френския отбор“, заяви още Монф.

„Тази синя фланелка означава толкова много за мен", добави той.

„Много сме доволни от пристигането на Гаел като старши треньор на френския отбор“, каза Жил Моретон, президент на ФФТ.

„Убедени сме, че неговата заразителна енергия и ентусиазъм ще бъдат безценни активи за постигане на амбициите на френския тенис. Бих искал също да призная работата, извършена от Пол-Анри, който по-специално позволи на нашия отбор да се завърне във финалната осмица за Купа Дейвис“, добави Моретон.