Гаел Монфис се сбогува с тениса пред родната публика в Париж

Гаел Монфис получи специална почит на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж във вторник, когато надпреварата отбеляза забележителната кариера на французина пред неговите сънародници и почитатели.

Церемонията се състоя на централния корт, а сред присъстващите бяха бившите съперници и сънародници на Монфис – Жо-Вилфрид Цонга, Жил Симон, Ришар Гаске и Беноа Пер.

„Няма да крия, че това е много труден момент, в който трябва да кажа сбогом. Най-хубавото нещо, което този свят ми е дал, сте вие – тази прекрасна публика. Изобщо не е лесно, но наистина искам да благодаря на всички ви. Вече 22 години съм професионален тенисист. 22 години на една изключителна история, за която никога не бих могъл да мечтая. Искам да благодаря на всички – както на тези, които са тук, така и на хората пред екраните у дома, защото именно благодарение на вас успях да осъществя мечтата си“, заяви Монфис на френски по време на церемонията.

Известен със своя експлозивен стил на игра и изключителна атлетичност, Монфис достигна до рекордното за кариерата си шесто място в световната ранглиста през 2016 година и спечели 13 титли на ниво АТР.

40-годишният французин игра и в още 22 финала на турнири от АТР тура, включително два на домашния си турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж. Той държи и рекорда за най-много победи сред френските тенисисти в тази категория – 146.

По време на церемонията Монфис говори с много обич и за дъщеря си Скай, като си припомни разговор с нея, в който тя споделила амбицията си един ден да стане шампионка по тенис.

Gaël ceremony couldn’t start any better! #RolexParisMasters https://t.co/1ljDkeJvR2 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2026





След това французинът се обърна към нея с думите:

„Скай, баща ти беше тенисист. Той обичаше тениса. Израсна в Париж, където имаше зад гърба си една невероятна публика. От цялото си сърце се надявам да станеш голяма шампионка във всичко, с което се захванеш, и един ден да играеш тук, в Париж“, добави вече бившият тенисист.

Последното си участие на турнир от АТР тура Монфис направи на US Open по-рано тази година, където отпадна във втория кръг след поражение от Лърнър Тиен. Французинът приключи професионалната си кариера с общо 588 победи в мачове от АТР тура.



