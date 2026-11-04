Две десетилетия зрелище: Гаел Монфис и неговият собствен стил на корта

В един спорт, изпълнен със зрелищни моменти, Гаел Монфис беше сред най-атрактивните звезди на АТР тура в продължение на две десетилетия.

Попитайте който и да е тенис фен за високия французин и вероятно първото, което ще му хрумне, няма да е конкретен мач, турнир или някоя от 13-те му титли на ниво АТР. Ще бъде момент – проблясък на гениалност, демонстрация на артистичност или нестандартен удар, който само Монфис би се осмелил да опита, камо ли да изпълни успешно.

Ла Монф обичаше да прави шоу, като непрекъснато изпитваше границите на физическите си възможности и геометрията на корта. Атрактивните му отигравания във въздуха сами по себе си можеха да напълнят цяла компилация с най-добрите моменти, а към тях трябва да добавим и невероятното му придвижване по корта, както и впечатляващите удари зад гърба. Но зад целия този стил Монфис винаги имаше и сериозно съдържание.

40-годишният французин достигна върховото в кариерата си шесто място в световната ранглиста на АТР през 2016 г. и записа общо 588 победи на ниво тур. Той игра полуфинали на „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ, както и общо 10 четвъртфинала в турнирите от Големия шлем. Освен това достигна два финала на Мастърс 1000 в Париж и един в Монте Карло, а през 2016 г. участва и във Финалите на АТР.

Когато спечели титлата в Оукланд през 2025 г. на 38-годишна възраст, Монфис стана най-възрастният тенисист след Кен Роузуол през 1977 г., който печели турнир на ниво АТР. Първият му трофей дойде 20 години по-рано – в Сопот през 2005 г. Въпреки всички успехи обаче винаги изглеждаше, че Монфис играе преди всичко заради любовта си към тениса.

„Когато обичаш нещо толкова силно, никога не изглежда подходящ момент да се сбогуваш. Но 40 години ще бъдат правилната възраст за мен“, написа той през октомври 2025 г., когато обяви, че сезон 2026 ще бъде последният в кариерата му.

Монфис привлече вниманието още като юноша, когато спечели първите три турнира от Големия шлем за 2004 г. при младежите и завърши годината като №1 в световната ранглиста. През същия сезон стана професионалист и дебютира в АТР тура с достигане до четвъртфиналите в Метц, във Франция.

Вторият му турнир на ниво АТР дойде само няколко седмици по-късно – на Мастърса в Париж. Младият французин, сякаш роден за големите сцени, се чувстваше отлично пред родна публика. Той победи Томас Енквист, преди да отстъпи във втория кръг пред третия в света тогава Лейтън Хюит. Когато миналата година беше попитан кой е най-специалният момент в кариерата му, Монфис си припомни именно вечерния мач срещу Хюит в Париж.

„Наистина ми хареса, въпреки че загубих. Всичко беше съвсем ново за мен и не знаех какво да очаквам. Видях как публиката се включва и как играя пред толкова много хора. Това беше нещо наистина специално за мен“, сподели Монфис.

Роденият в Париж талант впоследствие достигна до два поредни финала на турнира от сериите Мастърс 1000 в родния си град – през 2009 и 2010 г. Той радваше местните фенове и на „Ролан Гарос“, където записа 40 победи в 19 участия. Най-запомнящото се от тях беше достигането до полуфиналите през 2008 г. Тогава, като непоставен в схемата, Монфис стана първият французин след Себастиен Грожан през 2001 г., който достига до полуфиналите на домашния турнир от Големия шлем. Със своите 40 победи той изравни Яник Ноа на първото място по този показател сред французите в Откритата ера на тениса.

Монфис обичаше да пленява публиката по целия свят, но изгради особено силна връзка с феновете в родния си град. Самият той определяше двата парижки турнира като любимите си състезания в календара.

„Те са в Париж. И двата означават много за мен. Това са двете места, където е цялото ми семейство, а това е нещо невероятно за мен“, обясни тенисистът.

Монфис беше част от поколение от четирима французи, които оставиха ярка следа в мъжкия тенис на страната – заедно с Ришар Гаске, Жо-Вилфред Цонга и Жил Симон. Сега той е последният от тази група, който слага край на кариерата си. Успехите на четиримата обаче помогнаха за появата на ново поколение френски таланти, начело с 22-годишния Артур Фис – най-високо класираният сред общо 11 французи в топ 100 на световната ранглиста.

Как би искал Монфис да бъде запомнен от феновете?