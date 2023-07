Гърция и Унгария се класираха на финала по водна топка на световното първенство

Отборите на Гърция и Унгария ще спорят за титлата на финала по водна топка на световното първенство във Фукуока (Япония).

Тимът на Гърция се наложи убедително над Сърбия с 13:7 (3:2, 3:0, 3:3, 4:2). Гърците ще играят за първи път в историята зи за злато, след като до момента имат три бронзови медали от подобен форум.

След равностойно начало Гърция успя да поведе със 7:2, а след това и с 12:5, което реши двубоя. За победителите отлично представяне направи и вратарят Емануил Зерведис, който спаси 12 удара в очертанията на вратата си. Константинос Какарис и Стилянос Аргиропулос вкараха по 3 гола за Гърция. Благодарение на успеха си отборът на Гърция спечели и виза за Олимпийските игри през следващото лято в Париж.

В другия полуфинал в много по-оспорван сблъсък Унгария победи Испания с 12:11 (3:3, 1:3, 3:2, 5:3). Това стана благодарение на късен победен гол на Кристиан Манхерц в последните секунди. Испания водеше с 11:9 малко преди края, преди унгарците да изравнят с два бързи гола и да направят невероятен обрат преди последния сигнал. Унгарците също си осигуриха участие на Игрите в Париж през 2024 година. Тимът на Унгария е трикратен световен шампион (1973, 2003, 2013) и ще търси четвъртата си титла.

The #WaterPolo Finals are set!!! #AQUAFukuoka23



Women - Netherlands vs Spain

Men - Greece vs Hungary



All qualify for @Paris2024 pic.twitter.com/qyzz5tIb6A