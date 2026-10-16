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Георги Костадинов: Има смесени чувства, можехме да си тръгнем с трите точки

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Спорт
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Спортният директор на Левски коментира равенството с НЕК Ниймеген, класата на Марко Груич и грешката на Светослав Вуцов.

Георги Костадинов
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред медиите след равенството 1:1 на отбора с НЕК Ниймеген в Лига Европа.

Костадинов заяви, че равният резултат е закономерен, но е със смесени чувства, тъй като отборът е можел да победи.

„Честно казано, смесени чувства. Смятам, че равният резултат бе закономерен, но като цяло имахме възможност да си тръгнем с трите точки, заради което има разочарование. Най-важното е, че отборът расте, показа, че може да се противопостави на чужд терен, заради което съм много доволен от представянето на момчетата“, започна Костадинов.

Бившият футболист на клуба подкрепи Светослав Вуцов, след като вратарят сбърка за изравнителния гол.

„Ние много обичаме да вдигаме и сваляме футболистите. Той направи много добър мач. Трябва да си направи анализа с треньора на вратарите, за да изчисти тези грешки, защото на това ниво са фатални“, сподели спортният директор на „сините“.

Според него футболистите са готови за нов добър резултат в гостуването на Виктория Пилзен.

„В тези мачове нямам абсолютно никакво притеснение, тъй като момчетата не са на 100%, а на 101%. Те са жадни за тези европейски мачове, жадни да покажат качествата си на европейската сцена, затова съм убеден, че в Пилзен ще изиграем пореден силен мач. Трудно ни е, но се противопоставяме на доста сериозни отбори, които имат по-голям бюджет от нашия. Единственото, което съжалявам, че футболисти като Акрам Бурас, Сангаре и останалите контузени не са с нас. Ако бяха тук, щяхме да видим още по-силен Левски“, информира той.

Костадинов отличи представянето на Марко Груич.

„За този футболист няма таван. Той е много високо ниво за нашата действителност и съм много спокоен в неговото представяне. Беше време да направи по-качествена подготовка. Използва паузата и това си пролича. От много голяма важност е всички играчи да са здрави. Играем през три дни, интензитетът е голям. Акрам Бурас ще е в игра до края на месеца, при Ради Кирилов имаше усложнение, скоро ще сме в пълната група. Надиграваме се, истината е, че трябва да си правим анализа, да не си затваряме очите, защото има накъде да растем“, завърши Георги Костадинов.

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#Георги Костадинов

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