Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа

Левски се размина с първи успех от началото на сезона в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига сътвориха равенство с НЕК Ниймеген след 1:1 в среща от втория кръг, изиграна на "Гофертстадион".

В голмайстор за "сините" се превърна Рейналдо, който откри през първото полувреме. Селекцията на Хулио Веласкес обаче остана на крачка от победата през второто полувреме, когато Светослав Вуцов, който се отчете със солидни спасявания, направи фатална грешка, от която Тярон Чери изравни за нидерландците. Все пак точката също може да се счита за положителен знак, тъй като съставът на Дик Шрьодер доминираше през втората част.

По този начин столичният тим и участникът в Ередивизие имат точка във временното класиране на втория по сила турнир на Стария континент. На 22 октомври (четвъртък) Левски ще има визита на Виктория Пилзен, докато НЕК ще гостува на Динамо Загреб.

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Дебютните минути преминаха под знака на натиска от страна на домакините. Това се случи още в 3-та, когато Алдаир допусна топката да му бъде отнета. Тя бе овладяна от Тярон Чери, който се забави и не нанесе добър удар. 60 секунди именно той стреля отново, но Светослав Вуцов спаси.

Нидерландците останаха на крачка от това да открият резултата в 13-та минута. Чери отново бе главният герой, засичайки центриране с глава, но и този път Вуцов бе на мястото си и изби авторитетно. Последва неточна добавка на Кевин Крес.

Гостите си стъпиха на краката и 4 минути по-късно вече се радваха. Сержиньо комбинира в наказателното поле с Еврертон Бала, а последният стреля. Оттам неговият удар бе блокиран, но след негова добавка топката се озова във вратата на Гонсало Кретас. Радостта обаче траеше за кратко след намесата на ВАР, който преразгледа ситуацията и отмени попадението заради засада на Сержиньо.

В 27-та минута „сините“ пропиляха чудесна възможност чрез Рейналдо. Той получи топката, , проби в наказателното, но се засуети и не стигна до нищо специално.

2 минути след това отново той излезе на сцената след дълъг пас, при който се отскубна в защитата. Впоследствие бразилецът бе настигнат и макар че отправи удар, Кретас се погрижи той да се окаже доста неточен към вратата.

Половин час след началото на мача Рейналдо за пореден път се прояви. Негов изстрел след пас на Алдаир се превърна в рикошет, при който се стигна до корнер. При последвалия ъглов удар опасността липсваше.

В 36-та минута столичният тим стигна до заветната цел. Вуцов изрита силно топката напред и тя стигна до Рейналдо, който се освободи от опеката на Пер Шрус и остана очи в очи с Кретас, за да го преодолее с шут в долния ляв ъгъл. Голът бе прегледан с ВАР, но нарушение не бе открито и остана редовен.

Това бе и всичко най-интересно през първото полувреме.

Отборът от Неймеген стартира с натиск втората част и започна да обстрелва все по-често вратата, пазена от Вувцов. Още в 46-та минута Чери пробва своя мерник, но неговият мерник се оказа неточен, като изстрелът му премина покрай вратата. Последва шут на Крес от нелоша позиция, като и той не успя да се разпише.

В 50-та минута действащият шампион в Първа лига се освободи от пресата на своя съперник, а Давид Кусо проби в наказателното поле, шутирайки към близкия долен ъгъл, но встрани.

Шест минути след това Душан Тадич нанесе опасен удар, при който Вуцов изби с крак.

Последва и шут на Дарко Неямшич, като и при него вратарят на българския тим прати топката в корнер. Домакинският натиск продължи с пълна сила и час игра след началото на срещата Тадич получи и излезе на стрелкова позиция, но Вуцов отново бе непоколебим, избивайки в пореден корнер.

В 64-та минута „синята“ защита рухна. Вуцов владееше топката и сгреши фатално, давайки ужасяващ пас, при който Чери отне топката и на празна врата не сбърка за 1:1.

В 69-та минута участникът в Ередивизие бе на крачка от обрата. Тадич напред през средата, стигна до границата на наказателното поле и нанесе удар, избит от Вуцов.

В 80-та минута столичният тим пропусна огромен шанс да си върне лидерството, стигайки до първото си опасно положение през второто полувреме. Армстронг Око-Флекс бе освободен на левия флаг и след подаване се озова сам срещу Кретас, но опитът му да прокара топката между краката на втория не затрудни вратаря, който се справи.

Левски гостува на НЕК Ниймеген в четвъртък от 22:00 часа в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. И двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си с поражения.

Ясни са съставите на двата отбора:

НЕК: Кретас, Брас, Шурс, Фонвил, Керс, Неяшмич, Лебретон, Бишоф, Чери (к), Тадич, Линсен

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров (к), Макун, Майкон, Груич, Мубарик, Кусо, Сержиньо, Бала, Рейналдо

Нидерландците преживяха тежка вечер в Торино, където бяха разгромени с 0:5 от Ювентус. Левски също не успя да вземе нищо от първия си мач, отстъпвайки с 0:1 на Залцбург у дома, въпреки по-доброто си представяне след почивката.

„Сините“ обаче могат да почерпят увереност от силните си изяви като гост в предварителните кръгове. Под ръководството на Хулио Веласкес столичани записаха две равенства и една победа на чужд терен, резултати, които им помогнаха да стигнат до плейофите за основната фаза на Шампионската лига. Стабилната игра в защита, организираният пресинг и умението да отнемат топката ще бъдат сред основните оръжия на българския шампион и в Нидерландия.

Левски разполага и с достатъчно креативност в средата на терена, както и с нападатели, способни да създават опасности и да наказват грешките на противника. Именно съчетанието между дисциплина в дефанзивен план и бързи, остри атаки може да се окаже ключово за представянето на „сините“.

НЕК Ниймеген, от своя страна, не демонстрира постоянство и в нидерландското първенство. След тежкото поражение от Ювентус тимът на Дик Схройдер ще трябва да покаже съвсем различно лице, но колебанията в защита остават сериозен проблем.



Срещу италианския гранд нидерландците трудно се справяха с натиска и допускаха опасности пред собствената си врата – слабости, от които Левски ще се опита да се възползва.