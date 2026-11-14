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Георги Русев: Срамна загуба, няма какво да се оправдаваме

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Националът коментира поражението от Исландия.

Георги Русев
Снимка: БТА
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Българският национал Георги Русев коментира тежката загуба с 0:5 от Исландия в Лигата на нациите. Двубоят се игра снощи в Пловдив.

"Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия. Бяха с класи над нас и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме си достатъчно мотивация. Видя се и на терена, техният отбор беше много по-добър от нас. За жалост успяха да отбележат толкова голове. Срамна загуба. Няма какво да се оправдаваме. Няма и какво много да говорим. Не успяхме изобщо да създадем ситуации пред вратата на Исландия. Ние сме хората тук и трябва да дадем максимума в предстоящия двубой, за да се опитаме да завършим по-позитивно този цикъл в Лигата на нациите", заяви след мача Русев.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Георги Русев

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