Георги Русев: Срамна загуба, няма какво да се оправдаваме

Българският национал Георги Русев коментира тежката загуба с 0:5 от Исландия в Лигата на нациите. Двубоят се игра снощи в Пловдив.

"Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия. Бяха с класи над нас и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме си достатъчно мотивация. Видя се и на терена, техният отбор беше много по-добър от нас. За жалост успяха да отбележат толкова голове. Срамна загуба. Няма какво да се оправдаваме. Няма и какво много да говорим. Не успяхме изобщо да създадем ситуации пред вратата на Исландия. Ние сме хората тук и трябва да дадем максимума в предстоящия двубой, за да се опитаме да завършим по-позитивно този цикъл в Лигата на нациите", заяви след мача Русев.