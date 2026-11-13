ГЕРБ с предложения в бюджета за компенсации за тока да бъдат включени студентски общежития, училища, градини и молитвени храмове

ГЕРБ с предложения в бюджета за компенсации за тока за студентски общежития, училища, градини и молитвени храмове

Йорданка Фандъкова, ГЕРБ-СДС: „След среща със студентските съвети решихме да се справим с една несправедливост. Студентите в студентските общежития са принудени да плащат ток на цени за небитови потребители. В бюджета ще поискаме компенсации, така че цените да бъдат намалени до нивата за битовите потребители. Включваме и детските градини, училищата и молитвените храмове, които преди години бяха включени, но сега са забравени.“