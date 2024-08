Германия стопира Франция в Париж

Германският национален отбор загря за четвъртфиналите на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Настоящите световни шампиони надиграха Франция с 85:71 в мач от последния трети кръг в група B. На закрития стадион „Пиер Мороа“ в Лил интригата бе на дневен ред само през първата четвърт, след което баскетболистите на Гордън Хърбърт наложиха волята си и сломиха съпротивителните сили на играчите на Венсан Коле, нанасяйки им първо поражение на най-големия спортен форум.

Това помогна на Бундестима да спечели групата с пълен актив от три победи, а французите финишираха на второ място с два успеха и едно поражение. Място в Топ 8 от тази група намери и отборът на Бразилия, който е сред най-добрите три тима, завършили на трета позиция.

