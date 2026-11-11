Гилфи Сигурдсон: Важно е да победим България, за да си осигурим решаващ мач у дома

Един от най-опитните футболисти в националния отбор на Исландия Гилфи Сигурдсон подчерта значението на предстоящото гостуване на България в Лигата на нациите. В интервю за исландското издание Fótbolta.net 37-годишният полузащитник заяви, че победата в Пловдив е от ключово значение за амбициите на тима да спечели групата си.

Двубоят между България и Исландия ще се проведе на 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно исландците ще приемат Люксембург в последния си мач от група С4.

"Да се придвижим нагоре в европейския футбол - това ми звучи добре. Но ни чакат два вълнуващи мача. Определено първо ни предстои трудно гостуване. Важно е да го спечелим и след това да имаме такъв финал у дома. Надяваме се да вземем трите точки и след това да ни очаква вълнуващ мач срещу Люксембург“, коментира Сигурдсон.

Исландия оглавява класирането с две точки преднина пред Естония. Първото място ще осигури на северняците промоция в Лига В и може да им даде възможност за участие в плейофите за Евро 2028.

Опитният халф коментира и дисциплинарните нарушения в националния отбор след победата с 3:0 над България на 3 октомври. Тогава няколко исландски футболисти са прекалили с употребата на алкохол, което предизвика сериозен обществен отзвук.

"Това не е първият и няма да бъде последният път, когато хора правят грешки в отборите, независимо дали става въпрос за футбол или за други спортове. Надяваме се всички да се поучат от случилото се. Вярвам, че можем да го използваме по положителен начин и да се представим по-добре“, обясни той.

Сигурдсон, който се завърна в родината си и спечели две шампионски титли с Викингур (Рейкявик), може да запише своя 91-ви мач с националната фланелка именно срещу България.