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Стефан Тордарсон: Исландия трябва да наложи високо темпо срещу България и да играе с много енергия

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Национални отбори
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Полузащитникът на Хановер 96 е уверен, че исландците могат да постигнат победа в Пловдив и да направят важна крачка към първото място в групата от Лигата на нациите

Стефан Тордарсон: Исландия трябва да наложи високо темпо срещу България и да играе с много енергия
Снимка: БГНЕС
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Исландският национал Стефан Тейтур Тордарсон изрази увереност преди предстоящото гостуване на България в Лигата на нациите. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 13 ноември в Пловдив, а 28-годишният футболист подчерта, че неговият тим трябва да наложи собственото си темпо и да не позволява на българите да диктуват развитието на срещата.

"Просто трябва да внесем много енергия, много темпо и да поддържаме играта по начина, по който го правим на собствен терен. Не трябва да позволяваме играта да се развие по начина, по който българите искат. Ако успеем да го направим, тогава ще можем да победим този отбор“, заяви Тордарсон пред исландското издание fotbolti.net.

Исландия се подготвя за последните си два двубоя от група С4 на турнира, като след гостуването на България ще се изправи срещу Люксембург. Съставът на Арнар Гунлаугсон провежда тренировъчен лагер в испанския курорт Бенидорм, откъдето ще отпътува за България.

Островитяните заемат първото място в групата с осем точки след две победи и две равенства, като са допуснали само едно попадение в първите си четири срещи.

"Настроението в групата е наистина добро. Имаме две победи и две равенства, въпреки че бихме искали да бяхме спечелили и срещу Естония. Но сме на върха, допуснали сме само един гол и сме там, където искахме да бъдем. Сега всичко зависи от нас, за да завършим по същия начин“, коментира националът.

Тордарсон призна, че завръщането му в представителния тим е особено приятно след трудното начало на сезона с Хановер 96 във Втора Бундеслига.

"Страхотно е да бъда отново тук. Имаме наистина сплотена група, много приятели сме и сме заедно от дълго време. Винаги е хубаво да се завърнеш. Още на първата тренировка оставяме клубните ангажименти зад гърба си и се концентрираме върху тактиката на националния отбор“, сподели той.

Полузащитникът разкри още, че изпълнява съществено различни функции в клубния си тим и в националния състав.

Докато в Хановер 96 действа в по-предни позиции, включително като атакуващ полузащитник или втори нападател, селекционерът Арнар Гунлаугсон го използва и като централен защитник.

"Съвсем различно е. В Хановер играя много по-напред и в последния мач бях почти като номер 10 или втори нападател. Тук обаче трябва да действам като централен защитник. Това е предизвикателство, което ми доставя удоволствие“, обясни исландецът.

Тордарсон премина в Хановер 96 от английския Престън през лятото и до момента има три гола в 16 срещи за германския клуб. За националния отбор на Исландия е записал 40 мача и едно попадение.

Предстоящият сблъсък с България е от важно значение за амбициите на островитяните да завършат на първо място в групата и да постигнат целта си в тазгодишното издание на Лигата на нациите.

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