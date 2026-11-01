"Гласувам за България, в която ще можем един ден да се върнем": Как премина вотът на българите в Париж?

Във Франция изборите се провеждат в уикенд, белязан от нови протести. В Париж остава в сила полицейският час в много райони след напрегната нощ за силите на реда. Каква е последната информация за обстановката във френската столица и за изборите за български президент?

От Париж предават специалните пратеници на БНТ Милен Атанасов и Иван Мушкаров.