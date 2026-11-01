"Гласувам за България, в която ще можем един ден да се върнем": Как премина вотът на българите в Париж?
Във Франция изборите се провеждат в уикенд, белязан от нови протести. В Париж остава в сила полицейският час в много райони след напрегната нощ за силите на реда. Каква е последната информация за обстановката във френската столица и за изборите за български президент?
От Париж предават специалните пратеници на БНТ Милен Атанасов и Иван Мушкаров.
Вероника: "Гласувам за една по-добра България, където моите родители могат да се чувстват добре. Да имат по-добро възнаграждение. Да са удовлетворени от това, което им се дава като жители, като граждани на Република България. И се надявам да мога аз също да се върна в България."
Мария: "Надявам се нашия президент да направи така, че българите, които сме в чужбина, да получим това и в България. За това гласувам, просто за свобода."
Калоян: "За България, в която ще можем един ден да се върнем."