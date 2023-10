Гран при на Белгия остава във Формула 1 до 2025 г.

Гран при на Белгия във Формула 1 удължи договора си за още една година, като състезанието ще остане в календара и през сезон 2025, съобщи "Ройтерс".

От Формула 1 съобщиха в комюнике, че тазгодишното надпревара на легендарната писта "Спа Франкоршан" е събрала 380 000 зрители публика за уикенда, което е увеличение с 20 000 в сравнение с 2022-а година.

Пистата е най-дългата в календара и една от най-бързите, но през последните години на нея се случиха и два фатални инцидента, в които живота си загубиха пилотът от Формула 2 Антоан Юбер и нидерландския тийнейджър Дилано ван'т Хоф миналия юли.

BREAKING: The Belgian Grand Prix is set to remain on the calendar until 2025!#F1 pic.twitter.com/kriPoUbS95