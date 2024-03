Григор Димитров е на осминафинал в Индиън Уелс след нов изразителен успех

Григор Димитров се класира за осминафиналите на първия за сезона Мастърс 1000 турнир в Индиън Уелс, САЩ. Най-добрият български тенисист се наложи с 2:0 сета над французина Адриан Манарино, в отделните части 6:3, 6:3. Двубоят на трети корт продължи точно 80 минути, а след неговия край Димитров продължава да бъде със 100% успеваемост срещу Манарино – 5/5 победи.

В спор за място на четвъртфиналите Димитров ще срещне победителя от срещата между Даниил Медведев (Русия) и Себастиан Корда (САЩ), които играят малко по-късно днес. В първия кръг Григор елиминира друг французин Александър Мюлер със 7:5, 6:2.

Григор Димитров започна силно срещата и осъществи ранен пробив за преднина 3:1 гейма, след което взе подаването си на 0, за да затвърди за 4:1. Сервирайки за сета при 5:3 българинът за първи път трябваше да отразява точка за връщане на пробива – 30:40, но се справи отлично, като спечели следващите три разигравания, осигурявайки си преднина 6:3 след 37 минути игра.

Във втората част Димитров отново успя да стигне до ранен пробив. Направи го в петия гейм, когато реализира четвъртия открил се пред него брейк-пойнт. Последва бърз сервис-гейм на 0 за първата ни ракета и комфортен аванс от 4:2 гейма.

