Григор Димитров ще гони пета поредна победа над Хуберт Хуркач тази вечер по пътя към четвъртфиналите в Маями

Поставеният под номер 11 българин ще се изправи тази вечер срещу осмия в схемата поляк Хуберт Хуркач, в опит да се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Маями, щата Флорида.

Хуркач е шампион в турнира през 2021 година.

Двубоят ще се изиграе на втория по големина корт "Грандстанд" и е четвърти в програмата му. Срещата е насрочена за не преди 21:30 часа (наше време). Най-вероятно обаче мачът ще започне по-късно, тъй като преди него трябва да се изиграят три срещи от мъжката програма, която започва в 17:00 ч.

До момента Димитров и 27-годишният Хуркач са играли четири пъти, като победител във всички срещи е българинът.

Последният им мач бе на 3 ноември 2023 година на Мастърс турнира в Париж. По пътя си към финала първата ни ракета се наложи с 6:1, 4:6, 6:4 на четвъртфиналите.

Димитров се класира за осминафиналите в Маями тази нощ. В двубой от третия кръг първата ракета на България постигна категорична победа над 56-ия в световната ранглиста Яник Ханфман (Германия) с 6:1, 6:0 само за 46 минути игра в един от най-добрите си мачове за сезона.

Well, that was fast@GrigorDimitrov dismantles Hanfmann 6-1 6-0 in just 46 minutes!️@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/jkHDq4pLBK