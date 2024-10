Григор Димитров ще спори за четвърти път за титлата на турнира ATP 250 в Стокхолм

Григор Димитров се класира за четвърти път в своята кариера за финала на турнира ATP 250 в Стокхолм. Българинът превъзмогна трудно начало, за да преодолее съпротивата на Талон Грийкспор в полуфиналите с 2:6, 7:5, 6:4 за два часа и 25 минути. Опитът на 33-годишния хасковлия се оказа решаващ в ключовите моменти, като той затвори втория и третия сет в последния възможен гейм, при това на сервиз на неговия съперник.

И двамата тенисисти стигнаха до точки за пробив в самото начало, в опита да се установят на корта. За жалост на най-добрия български тенисист, Грийкспор беше този, който взе пълномощие в първия сет. Нидерландецът влезе в серия от пет последователни гейма от 1:2 до 6:2 в негова полза, за да затвори първата част.

Поставеният под номер 3 в схемата видимо не можа да намери правилния ритъм в срещата, но това бързо се промени във втория сет, когато бе негов ред да стартира с пробив. Димитров поддържаше аванса си до 4:1, когато последва нов спад в играта на българина, която върна Грийкспор в битката за частта. При 6:5 обаче световният номер 10 показа здрави нерви и затвори втория сет с пробив в подаването на нидерландеца.

Решителната част започна равностойно, като първата ракета на България отново трябваше да се отбранява при 2:2, когато Грийкспор имаше точка за спечелване на сервиса на Димитров, но той отново вдигна темпото и успя да затвори подаването си. При 5:4 в негова полза, българинът стигна до три точки на сервис на нидерландеца да сложи точка на спора, но Грийкспор не се предаде и спаси всичките три. Световният номер 10 обаче отново се обърна към неговия опит и неговата психика, за да стигне до четвърти мачбол, който вече бе реализиран.

Grigor Fights On! ‍@GrigorDimitrov toughs out a 2-6 7-5 6-4 win over Griekspoor to reach the Stockholm final#bnppnordicopen pic.twitter.com/ZOey6b1sXr