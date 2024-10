Григор Димитров води със сет срещу Зизу Бергс, мачът е прекъснат

Мачът между Григор Димитров и Зизу Бергс от турнира Мастърс 1000 в Шанхай бе временно прекъснат заради влошаващите се метеоролигични условия в китайския град. Световният номер 10 води в резултата с 6:3, 2:4.

Най-добрият български тенисист, който не бе играл официален мач от месец насам, съвсем очаквано се нуждаеше от време да намери ритъма си. За негово щастие агресивният белгиец също влезе студен в двубоя, като грешките му надделяваха над печелившите удари. Това доведе до напрежение в първите му два сервис гейма, като поставеният под номер 9 имаше шанс да пробие и в двата. Все пак Димитров спечели поддаването на съперника за 3:1, но позволи на Бергс да направи рибрейк още в следващия гейм. Българинът отново трябваше да брани сервиса си при 3:3, когато 73-ия в света имаше два шанса да поведе в резултата. Бившият номер 3 в света не само че се справи с това предизвикателство, а веднага след това спечели и подаването на белгиеца на нула за 5:3. 33-годишният хасковлия бе категоричен на свой сервис и затвори частта с 6:3.

Бергс си взе по-дълга почивка между сетовете и се върна преобразен на корта. 73-ия в света реализира пробив още при първото подаване на световния номер 10 и поведе с 2:0. Четвъртият гейм предложи различни изпитания за българския тенисист, като на няколко пъти играта бе прекъсната за малък период от време, поради появилия се дъжд в Шанхай. Димитров трябваше и да спасява три възможности за пробив на неговия съперник в маратонския 22-минутен гейм, но 9-ия в схемата показа здрави нерви и се разписа за първи път в частта.

Waiting for the rain to stop like... #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/LXirSKn7xK