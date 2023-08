Григор Димитров започна с двусетова победа във Вашингтон

Григор Димитров се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка от сериите АТП 500 във Вашингтон с награден фонд от 2,013 милиона щатски долара.

Българинът е поставен под №5 в схемата и започна директно от втория кръг.

В първата си среща Димитров победи със 7:6(6), 6:2 №60 в световната ранглиста Макензи МакДоналд от САЩ. Срещата продължи 91 минути.

В първия сет нямаше нито една точка за пробив и се стигна до тайбрек. В него Димитров изпусна един мачбол, но от втората си възможност го спечели с 8:6 точки.

That is sweet @GrigorDimitrov comes in clutch in the tie-break to lead McDonald 7-6(6)! #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/3fEeQKXu4b