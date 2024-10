Ханзи Флик: Победата над Байерн Мюнхен ни дава увереност преди Ел Класико

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик каза, че убедителната победа с 4:1 срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига ще повиши много увереността на играчите преди дългоочакваното Ел Класико срещу големия съперник Реал Мадрид в събота.

Бившият наставник на "баварците" добави, че е доволен, след като е помогнал на Барселона да сложи край на почти десетилетие без успех срещу германския отбор в най-големия им тест за сезона досега и че неговият тим е готов да пътува до испанската столица и да се изправи срещу Реал.

Статистиката в мачовете между двата отбора остава изцяло в полза на Байерн. Баварците са загубили само три от общо 16 двубоя срещу този съперник, като спечелиха всеки от предишните шест. Тази серия включва и историческия триумф с 8:2 през 2020 година под ръководството именно на Флик.

The stuff that dreams are made of. pic.twitter.com/bqRe130A6H