Харисън Форд, Анджела Басет и Майли Сайръс бяха обявени за легенди на "Дисни"

"Дисни" даде статут на "легенди" на 14 артисти, оказали "значително влияние" върху наследството на компанията. Сред тях са Харисън Форд, Анджела Басет и Майли Сайръс, предаде Асошиейтед прес.

Сред отличените са също режисьорът Джеймс Камерън, емблематичният филмов композитор Джон Уилямс, Джейми Лий Къртис, Кели Рипа и няколко творци зад кулисите.

Знаменитостите бяха въведени в Залата на славата на "Дисни" на церемония в центъра "Хонда" в Анахайм, Калифорния по време на изложението Д23. Водещ на шоуто беше Райън Сийкрест.

Харисън Форд, който първи прие наградата си, нарече себе си "помощник-разказвач", отбелязвайки съществения принос на сътрудниците си за кариерата му. Актьорът се развълнува, докато благодареше на главния изпълнителен директор на "Дисни" Боб Айгър, който му връчи наградата, за професионалните напътствия и приятелството.

Форд, прочул се с ролите си в поредиците "Индиана Джоунс" и "Междузвездни войни", става легенда на "Дисни" повече от 20 години след като получи своя звезда на холивудската Алея на славата. Обичаният актьор се присъединява към киновселената на "Марвел" в предстоящия филм "Капитан Америка: Нов свят".

Майли Сайръс, прочула се с ролята си в сериала "Хана Монтана" на "Дисни", с вълнение прие отличието си, след като кънтри певицата Лейни Уилсън подгря публиката с разтърсващо изпълнение на "The Best of Both Worlds" от популярната телевизионна поредица.

Сайръс е най-младата звезда от шоубизнеса със статут на "легенда" на "Дисни". След участието си в "Хана Монтана" тя се радва на дългогодишна музикална кариера, като през февруари спечели първата си награда "Грами".

Анджела Басет, която участва във филмите "Черната пантера" и "Черната пантера: Уаканда завинаги", прие отличието си от режисьора им Райън Куглър.

Джейми Лий Къртис получи наградата си от Линдзи Лоън и Джоди Фостър. Фостър каза, че нейната "най-добра приятелка" е "изобретателна, безстрашна и пълна с изненади".

"Легендите не се раждат, те се създават. Те се създават и се възпитават, учат се и се образоват, а след това създават изкуство", сподели на свой ред Джейми Лий Къртис, която се е снимала в редица продукции на "Дисни".

Харисън Форд излезе отново на сцената, за да отдаде почит към композитора Джон Уилямс, създал емблематичната музика на филмите му от поредиците "Индиана Джоунс" и "Междузвездни войни", както и на "Джурасик парк", "Челюсти" и много други.

Тихоокеанският симфоничен оркестър изпълни част от музиката на Джон Уилямс, който не присъстваше на церемонията.

Кейт Уинслет и Зоуи Салдана - звездите на блокбастърите "Титаник" и "Аватар", отдадоха почит към техния режисьор Джеймс Камерън.

"Това е сбъдната мечта. Тази вечер тук има такава невероятна проява на творчество и въображение и аз просто съм щастлив да бъда сред тези хора, да бъда част от този клуб и част от семейството на "Дисни", каза Камерън.

Компанията отличи и шестима творци зад кулисите, които са допринесли за новаторските филми, изкуството и преживяванията на "Дисни". Сред тях са дизайнерката на костюми и носителка на "Оскар" Колийн Атууд и известният кукловод на героите от "Мъпетите" Франк Оз.

Сред предишните легенди на "Дисни" са Елтън Джон, Стив Джобс, Бети Уайт, Дик Ван Дайк, Робърт Дауни младши и Упи Голдбърг. Те са сред повече от 300-те наградени артисти от създаването на програмата през 1987 г.

