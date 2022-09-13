Хебър представи щаба на Камило Плачи
Волейболен клуб Хебър Пазарджик представи официално щаба на треньора на тима Камило Плачи за сезон 2022/23.
За предстоящото първенство с шампионите продължават аржентинецът Мартин Бланко Коста (помощник-треньор), Николай Димитров (помощник-треньор), Велчо Соколов (кондиционен треньор) и турският статистик Айкут Айдън.
Нови попълнения в щаба са Ангел Кошеджийски (помощник-треньор) и физиотерапевтът Николай Касабов, който заедно със Славейко Катранков и Борислав Церовски (доктор) ще се грижат за възстановяването и здравето на играчите.
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