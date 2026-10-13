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Храбър Балкан не издържа за историческа победа в Еврокъп (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
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Действащите шампиони в НБЛ останаха на крачка да изненадат Рома в турнира.

рома балкан ботевград еврокъп
Снимка: Balkan Botevgrad/Instagram
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Балкан Ботевград остана на крачка от първи успех в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха в трилър със 72:77 след продължение в среща от третия кръг, изиграна в „Палацето дело спорт“. Селекцията на Богдан Караичич се отличи с най-силното си представяне и имаше всички шансове да постигне историческа победа във втория по сила турнир под егидата на Евролигата, но в допълнителните 5 минути съставът на Алесандро Магро определено взе по-верните решения и стигна до втори пореден успех.

Освен това ротацията на балканци се скъси в хода на мача, тъй като Александър Стоименов бе изгонен, Николай Грозев, Павлин Иванов и Улриш Шомше не го довършиха заради натрупани 5 лични нарушения. Също така Дарнел Едж също получи контузия през второто полувреме и не се завърна до финалната сирена.

Към момента "зелените" продължават да не знаят какво е победа в надпреварата и имат на сметката си три загуби, а италианците имат два успеха и едно поражение. На 20 октомври (вторник) Балкан ще домакинства на Лиаткабелис, докато Рома ще има визита на Манреса, където се подвизава Йордан Минчев.

Откриващите минути бяха далеч от високорезултатни, като агресивната защита. Дарнъл Едж и Александър Стоименов влязоха в обувките на топреализатори за гостите, докато от другата страна Марко Симонович влезе в тази роля и помогна на домакините да се преборят за точка актив края на встъпителния период.

Безплодните атаки бяха сред водещите фактори и в началото на следващата десетка, в която взимането на надмощие отново бе мираж. Тенденцията не се промени още дълго време, но това не спря Стоименов да осигури възможността на балканците да се приберат в съблекалнята при 32:29.

Артурс Страутинш се превърна в катализатора, който вдъхнови италианците да намерят известен ритъм в офанзивен план и да провокират минимален обрат. „Зелените“ намериха противодействие срещу този подем и възстановиха баланса на силите за отрицателно време, но Кели Олиник пое щафетата и римляните намериха пътя към 2-точков актив след 30 минути игрово време.

За промяна на статуквото трудно можеше да се говори и при откриването на заключителната четвърт, предложила основно размяна на серии. Поредната такава, дело от 6:0, дело основно на Константин Тошков постави равенството с 50 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Николо Манион не трепна от наказателната линия за плюс 2 в полза на италианците. Кош на Сухмайл Мейтън върна паритета в последните 38 секунди. Нападение по-късно Манион получи шанс да зарадва домакинския отбор, но стрелбата му бе блокиран в последните секунди и развръзката остана за продължението.

Напрежението взе превес в допълнителните 5 минути, в които безрезултатните атаки отново излязоха на дневен ред. 6 бързи безответни точки помогнаха на римляните да поведат именно с толкова чрез Страутинш и Олиник. Точен шут зад дъгата на Мейтън остави живи надеждите на тима от Ботевград, но два точни наказателни удари и нови пропуски на българите оставиха победата в италианския лагер.

Александър Стоименов поведе листата на реализаторите за Балкан със 16 точки. Сухмайл Мейтън се отчете с 14 и 8 борби, Павлин Иванов се разписа с 10 точки.

Артурс Страутинш поведе Рома към успеха със 17 точки и 8 борби. Кели Олиник реализира 15, Николо Мейниън регистрира 14 и 7 асистенции.

#БК Рома #Еврокъп 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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