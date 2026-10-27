Христо Христев: Целта на Локомотив Пловдив е да постигне максимален брой победи в Европа

Президентът на баскетболния клуб Локомотив Пловдив Христо Христев заяви, че целта на отбора е да постигне максимален брой победи в Купата на ФИБА Европа (ФИБА Къп), в която тимът участва за пръв път през този сезон, както и да надгради върху представянето си в Националната баскетболна лига (НБЛ) на България. През миналата кампания отборът отстъпи в оспорван финал срещу Балкан.

През новия сезон в българското първенство тимът на старши треньора Асен Николов започна с три поредни успеха от също толкова мачове, побеждавайки Спартак Плевен, Берое и Политехника.

"Стартирахме годината сравнително успешно. Три от три сме в НБЛ и успяхме да вземем първа историческа победа за пловдивския баскетбол, защото това за него е голям успех. За пръв път професионален баскетболен отбор успява да участва в основна фаза на европейски клубен турнир. След като разбрахме, че ще участваме в груповата фаза, това тотално промени нашите планове, защото трябваше да минем едно следващо ниво, едно доста по-сериозно професионално ниво", започна Христо Христев на пресконференция в София.

В турнира ФИБА Къп пловдивчани вече записаха дебютна победа срещу румънския Райфайзен Орадя със 79:69, а в другите си два мача отстъпи пред латвийския ВЕФ Рига (83:106) и гръцкия Миконос (84:86).

"В Европа организацията за мачове, пътувания и като цяло отбор е доста по-сложна, има доста повече финансови изисквания, разходи, така че успяхме да се съберем. Г-н Николов направи невероятна селекция според нас. Успяхме да направим много хубава подготовка, нямаме тежки контузии, възстановяваме се добре и реално сме се впуснали в това приключение, защото за пръв път играем два мача на седмица. Това се оказа по-тежко, отколкото си мислехме, ние поне можем да бъдем честни с вас. Засега се справяме и нашата цел е да постигнем максимално победи в Европа и след като сме вицешампиони, има само една цел - да се представим по-добре", добави Христев.

Старши треньорът Асен Николов заяви, че най-важният фактор за успешните представяния на тима е подкрепата на привържениците, които стоят неотлъчно зад своя отбор.

"За да има успех един отбор, на първо място е публиката, защото реално отборът и клубът играе заради феновете. Един отбор без фенове зад гърба си, без подкрепата, която получава, моите разбирания са, че не може да бъде успешен. След това идва работата на ръководството на нашия клуб, които създават едни условия, в които ние като треньорски щаб и играчите можем да работим при добри условия подобаващо. На трето място идват самите играчи, които виждат всичко това и са мотивирани за работа. И чак тогава идва моята работа, защото е много по-лесно да се работи с едни играчи и група от хора, които осъзнават в какъв клуб са попаднали и когато са им създадени тези условия и виждат нашите привърженици как подкрепят отбора, тогава са много по-мотивирани за работа", обясни Николов.

От Локомотив очакват в близко бъдеще да започне процесът по изграждане на собствена зала, която ще се намира в комплекса близо до стадион "Христо Бонев" в парк "Лаута".

"Процесът е стартиран, мисля, че съвсем скоро ще се обяви общинско проектиране на такава зала. Има огромен шанс наистина Локомотив Пловдив да се сдобие с едно изключително модерно съоръжение, което няма да бъде само за баскетбол, а за различни събития и Пловдив като град ще има една наистина модерна зала. Това са нашите надежди, за които работим заедно с общината", каза президентът на клуба.

Христо Христев призна, че за клуба е от особена важност да има дългосрочен план за развитие, за да може да бъде устойчив и да се задържи на високо ниво в българския баскетбол, както и да продължи да участва в евротурнирите, а в основата на това стои академията на отбора.