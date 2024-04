Хуберт Хуркач извоюва първата си титла на клей в Ещорил

Полякът Хуберт Хуркач завоюва първи трофей на клей в кариерата си, след като триумфира на турнира по тенис в Ещорил (Португалия) от сериите ATP 250 с награден фонд 579 320 евро.

Поставеният под номер 2 в схемата Хуркач победи на финала Педро Мартинес (Испания) с 6:3, 6:4 за 86 минути. Така той записа четвърти успех от четири мача срещу този съперник.

От самото начало полякът се възползва максимално от запазената си марка - силния сервис. Той успя да пробие съперника си в четвъртия гейм, което му позволи да контролира играта и да спечели с 6:3.

Още в първия гейм на втория сет Хуркач отново проби Мартинес, без да позволи на съперника си да се върне в срещата.

TOO GOOD



Hubert Hurkacz confirmed his first career ATP title on clay with his 15th ace of the day pic.twitter.com/3l91Zd8r8a