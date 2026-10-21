БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Виктория е тотално различен отбор от НЕК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски коментира мача с Виктория Пилзен, контузията на Акрам Бурас и формата на Марко Груич.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде брифинг преди гостуването на "сините" на Виктория Пилзен в турнира Лига Европа.

"Виктория е тотлано различен отбор от НЕК. Уважаваме всички съперници, но те са много различни. От гледна точка на играта в защита НЕК се защитаваше човек за човек по целия терен, а отборът, с който играем утре, се защитава с друга динамика. Относно играта им в атака има прилики. Този отбор иска да стигне изключително бързо до последната четвърт на терена. Но как точно стига до последните метри е разликата. Нашият фокус е самите ние – нашият отбор. Имаме много доверие във всички футболисти и сме доволни как отговарят във всяко едно състезание. Утре е още една невероятна възможност да се състезаваме в този турнир", започна Веласкес.

Шансът Акрам Бурас да попадне сред титулярите е 50 на 50.

"Акрам Бурас е напълно възстановен. Но от друга гледна точка кондиционното му състояние все още не е добро. От доаста време той не е играл и все още не е направил много тренировки с нормална динамика. Истината е, че се възстановява и развива по изключителен начин. Това, че пътува с нас и е в групата, означава, че мога да го използвам. Разбира се, трябва да продължи да акумулира тренировки, за да се доближи до това, което смятаме, че му е най-добрата версия", каза още испанският специалист.

На пресконференцията присъства и Марко Груич.

"Знаем защо Марко Груич е тук. Той ни помага по изключителен начин както с качествата си, така и като човек, който се адаптира невероятно в нашата съблекалня. Това е нещо, за което нямах съмнение. Аз винаги държа да проуча какъв човек е всеки футболист и знаехме какво да очакваме. Това, което е важно, е в сегашно време. Разбира се, този тип турнири, в които е участвал, този опит, винаги може да помогне както на терена, така и извън него", коментира треньорът на Левски.

Наставникът иска футболистите да бъдат верни на своята идентичност.

"Футболът е всичко – фазата без топка, фазата с топка и трябва да има баланс между тях. Ключът между тях започва от това с това да сме скромни, да помним в кой турнир сме и да знаем, че тук няма нищо лесно. Ще се изправим срещу съперник, който ще ни направи мача много труден. Ако сме скромни и сме верни на нашата идентичност ще бъдем в ситуация, която да ни позволи да спечелим мача", завърши Веласкес.

Свързани статии:

Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа
Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа
Футболистът на Левски посочи къде "сините" могат да бъдат опасни в...
Чете се за: 01:55 мин.
#Хулио Веласкес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
2
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
3
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
4
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
5
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
6
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Футбол

Комо постигна най-убедителния си успех в Европа и задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед
Комо постигна най-убедителния си успех в Европа и задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед
Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа
Чете се за: 01:55 мин.
Стефано Сенси: Изкуствената настилка и дъждовното време ми харесват, топката ще върви по-бързо Стефано Сенси: Изкуствената настилка и дъждовното време ми харесват, топката ще върви по-бързо
Чете се за: 01:45 мин.
Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен
Чете се за: 02:05 мин.
Локомотив Пловдив отстрани Черно море от Купата на елита с гол на Али Далил Локомотив Пловдив отстрани Черно море от Купата на елита с гол на Али Далил
Чете се за: 01:15 мин.
Купа на елита: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Купа на елита: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ