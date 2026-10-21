Хулио Веласкес: Виктория е тотално различен отбор от НЕК

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде брифинг преди гостуването на "сините" на Виктория Пилзен в турнира Лига Европа.

"Виктория е тотлано различен отбор от НЕК. Уважаваме всички съперници, но те са много различни. От гледна точка на играта в защита НЕК се защитаваше човек за човек по целия терен, а отборът, с който играем утре, се защитава с друга динамика. Относно играта им в атака има прилики. Този отбор иска да стигне изключително бързо до последната четвърт на терена. Но как точно стига до последните метри е разликата. Нашият фокус е самите ние – нашият отбор. Имаме много доверие във всички футболисти и сме доволни как отговарят във всяко едно състезание. Утре е още една невероятна възможност да се състезаваме в този турнир", започна Веласкес.

Шансът Акрам Бурас да попадне сред титулярите е 50 на 50.

"Акрам Бурас е напълно възстановен. Но от друга гледна точка кондиционното му състояние все още не е добро. От доаста време той не е играл и все още не е направил много тренировки с нормална динамика. Истината е, че се възстановява и развива по изключителен начин. Това, че пътува с нас и е в групата, означава, че мога да го използвам. Разбира се, трябва да продължи да акумулира тренировки, за да се доближи до това, което смятаме, че му е най-добрата версия", каза още испанският специалист.

На пресконференцията присъства и Марко Груич.

"Знаем защо Марко Груич е тук. Той ни помага по изключителен начин както с качествата си, така и като човек, който се адаптира невероятно в нашата съблекалня. Това е нещо, за което нямах съмнение. Аз винаги държа да проуча какъв човек е всеки футболист и знаехме какво да очакваме. Това, което е важно, е в сегашно време. Разбира се, този тип турнири, в които е участвал, този опит, винаги може да помогне както на терена, така и извън него", коментира треньорът на Левски.

Наставникът иска футболистите да бъдат верни на своята идентичност.