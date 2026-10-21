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Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа

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Спорт
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Футболистът на Левски посочи къде "сините" могат да бъдат опасни в мача с Виктория Пилзен.

Марко Груич
Снимка: Startphoto.bg
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Халфът на Левски Марко Груич заяви на пресконференцията преди гостуването на Виктория Пилзен, че всички играчи в тима са си поставили за цел да достигнат до елиминационната фаза на Лига Европа.

"Нито един играч в света не може да каже кога е на 100 процента, но да, чувствам се добре на терена. Чувствам се добре с моите съотборници и с тактиката и работата, която вършим всеки ден. Не съм изненадан, а впечатлен от качеството на Левски. Дойдохме тук с амбицията да се борим и да спечелим мача", започна Груич.

Според него е важно той и съотборниците му да вярват в способностите си.

"На първо място ще кажа, че трябва да сме скромни, да се насладим къде сме в момента, но в същото време да се борим и да бъдем изпълнени с вяра в способностите си. Нашата цел е да продължим в следващата фаза след януари да участваме в турнира. Но за това трябва да се справим добре утре и да печелим точки", продължи сръбският халф.

Полузащитникът посочи къде "сините" могат да бъдат опасни.

"Ако трябва да съм честен не съм такъв тип човек, който да каже преди мача, че усещам, че ще вкарам. Влизам във всеки мач с една и съща амбиция – знам моите размери и съм готов да отбележа, ако имам такава възможност. Утре ще бъде същото – за мен е най-важно да се справя добре в средата на терена, а след това да бъдем опасни и при корнери и статични положения", завърши Груич.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Марко Груич

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