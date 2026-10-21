Марко Груич: Целта на всички е да преминем в следващата фаза на Лига Европа

Халфът на Левски Марко Груич заяви на пресконференцията преди гостуването на Виктория Пилзен, че всички играчи в тима са си поставили за цел да достигнат до елиминационната фаза на Лига Европа.

"Нито един играч в света не може да каже кога е на 100 процента, но да, чувствам се добре на терена. Чувствам се добре с моите съотборници и с тактиката и работата, която вършим всеки ден. Не съм изненадан, а впечатлен от качеството на Левски. Дойдохме тук с амбицията да се борим и да спечелим мача", започна Груич.

Според него е важно той и съотборниците му да вярват в способностите си.

"На първо място ще кажа, че трябва да сме скромни, да се насладим къде сме в момента, но в същото време да се борим и да бъдем изпълнени с вяра в способностите си. Нашата цел е да продължим в следващата фаза след януари да участваме в турнира. Но за това трябва да се справим добре утре и да печелим точки", продължи сръбският халф.

Полузащитникът посочи къде "сините" могат да бъдат опасни.