Хюстън Рокетс откри новата година с победа в местното дерби срещу Далас Маверикс

Хюстън Рокетс (22-11) увеличи дистанцията между себе си и Далас Маверикс (20-14), след като спечели местното дерби у дома със 110:99. Разликата в двубоя бе направена във втората четвърт, която "ракетите" взеха с 37:22 и не позволиха на миналогодишния финалист в НБА да осъществи обрат. Далас не можа да разчита на Лука Дончич, който се лекува от контузия, а Пи Джей Уошингтън нарани дясното си коляно през първото полувреме и не се завърна на паркета.

Jalen Green flashed ALL the tools in this trio of buckets



Rockets leading at the half! pic.twitter.com/y1FAxsMHpu — NBA (@NBA) January 2, 2025

Алперен Шенгюн се отличи с 23 точки и 5 откраднати топки за успеха, Джейлън Грийн се отчете с 22 точки, а Кам Уитмор добави още 18 от пейката.

Куентин Граймс не започна като титуляр за Маверикс, но бе най-резултатен за тима със 17 точки. Кайри Ървинг и Клей Томпсън добавиха по още 16.

Никола Йокич се превърна в първия играч в историята на Асоциацията отбелязал 20+ точки и направил 15+ борби и асистенции за три четвърти при победата на Денвър Нъгетс (19-13) със 139:120 срещу Атланта Хоукс (18-16) у дома. Сърбинът свърши достатъчно за шампиона през сезон 2022/23 и не се появи в последния период. Това бе и негов 14-и "трипъл-дабъл" за сезона - 23 точки, 17 овладени под двата ринга топки и 15 завършващи подавания.

Jokić's triple-double for the Nuggets was so efficient, it was DIZZYING ‍



23 PTS

17 REB

15 AST

IN 29 MINUTES



It's the FIRST game of 20+p, 15+r, & 15+a in under 30 MIN in NBA HISTORY! pic.twitter.com/Aw1KrpVFhp — NBA (@NBA) January 2, 2025

За успеха се отличиха още Джамал Мъри и Майкъл Портър-младши с по 21 точки, както и Ръсел Уестбрук, който реализира "дабъл-дабъл" - 16 точки и 11 асистенции.

Най-резултатен на паркета беше Трей Йънг с 30 точки. Де'Андре Хънтър бе другият с 20 или повече точки за "ястребите".

Ню Йорк Никс (24-10) записа деветата си поредна победа в Асоциацията, след като се наложи със 119:103 като гост на Юта Джаз (7-25). Нюйоркчани постигнаха успеха в отсъствието на звездния им гард Джейлън Брънсън, който за първи път през сезона пропуска двубой, заради контузия в прасеца.

KAT continues his ELITE stretch and lifts NYK to their 9th straight W!



31 PTS

21 REB



He's the first Knicks player since Patrick Ewing in 1995 to record 3 straight games with 30+ PTS & 10+ REB. pic.twitter.com/sZNJFaklop — NBA (@NBA) January 2, 2025

Карл-Антъни Таунс се отличи с 30+ точки и 10+ борби за трети пореден мач - 31, 21, което го нареди сред членовете на Зала на славата на НБА Боб МакАду и Патрик Юинг като единствени играчи на Никс с такова постижение. Микел Бриджес добави още 27 точки, а Джош Харт реализира "трипъл-дабъл" - 15 точки, 14 овладени под двата ринга топки и 12 асистенции.

За домакините Колин Секстън и резервата Джордан Кларксън се отчетоха с по 25 точки.

Сакраменто Кингс (15-19) започва да навлиза в ритъм под ръководството на временния треньор Дъг Кристи и записа втора поредна победа, след като се наложи със 113:107 срещу Филаделфия Севънтисиксърс (13-18) у дома. "Кралете" изоставаха с 11 точки при оставащи 3:10 минути, но силни индивидуални изяви на Малик Монк и ДеМар ДеРозан доведоха до серия от 15 последователни точки, които осигуриха успеха.

De'Aaron Fox's efficient shooting lifted the Kings to a big 4Q comeback!



35 PTS (13-16 FGM)

14 PTS in the 4Q (6-7 FGM)



The Kings close the game on a 15-0 run to steal the victory at home! pic.twitter.com/wIrHbC6DhW — NBA (@NBA) January 2, 2025

Де'Аарън Фокс бе най-резултатен на паркета с 35 точки, Монк добави още 20, а Домантас Сабонис се отличи с "дабъл-дабъл" - 17 точки и 21 борби.

В отсъствието на Джоел Ембийд, Пол Джордж и Тайрийз Макси поведоха гостите с 30 и 27 точки, съответно, които в крайна сметка не бяха достатъчни.

Торонто Раптърс (8-26) вгорчи завръщането на Ди'Анджело Ръсел в Бруклин Нетс (12-21), след домакинска победа със 130:113. Гардът записа силен мач с 22 точки и 8 асистенции от пейката, но офанзивната мощ на канадския тим бе достатъчна да прекъсне серията от 11 последователни загуби.

Scottie was a FORCE for Toronto in their win over the Nets!



33 PTS

13 REB

5 AST

2 STL

3 3PM pic.twitter.com/tMFREEv0Rp — NBA (@NBA) January 2, 2025

Скоти Барнс изигра феноменален мач - 33 точки и 13 борби, Грейди Дик отбеляза още 22, а Иманюел Куикли се завърна след контузия в лакътя и се отчете с 21 точки и 15 завършващи подавания,

Камерън Джонсън бе най-резултатен за нюйоркчани с 24 точки.

Маями Хийт (17-14) нанесе 11-а поредна загуба на Ню Орлиънс Пеликанс (5-29) със 119:108 у дома. Това бе и 20-о поражение от 21 мача за най-слабия отбор през сезона в НБА.

Herro had it all going on offense in Miami's home victory!



32 PTS

5 3PM

4 AST pic.twitter.com/3wwr6ilAyx — NBA (@NBA) January 2, 2025

Тайлър Хиро поведе "горещите" с 32 точки, а Бам Адебайо бе на една борба от "трипъл-дабъл" - 23 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции.

Трей Мърфи-трети бе най-резултатен на паркета с 34 точки, а Си Джей МакКолъм добави още 22 за страдащите гости.

Детройт Пистънс (15-18) се наложи със 105:96 у дома срещу наранения Орландо Меджик (20-15). Въпреки успеха, Джейдън Айви, който завърши и като най-резултатен играч за домакините с 22 точки, изглежда, че получи сериозна травма в левия крак, след сблъсък за топката с Коул Антъни.

WEDNESDAY'S FINAL SCORES



Cade Cunningham nearly records a triple-double as the @DetroitPistons enter 2025 with their 4th win in 5 games!



Jaden Ivey: 22 PTS, 4 AST, 5 3PM

Jalen Duren: 18 PTS, 11 REB

Tobias Harris: 17 PTS, 8 REB pic.twitter.com/0DUywWVLcl — NBA (@NBA) January 2, 2025

Кейд Кънингам се отличи за пореден мач - 19 точки, 8 борби и 9 асистенции, а Джейлън Дюрен добави "дабъл-дабъл" - 18 точки и 11 овладени под двата ринга топки.

За гостите Джейлън Съгс завърши с 24 точки, Кентавиус Колдуел-Поул добави още 21.

Вашингтон Уизърдс (6-25) уби подема на Чикаго Булс (15-19) и спечели със 125:107 в столицата. "Биковете" бяха в серия от две пореди победи - срещу Милуоки Бъкс и Шарлът Хорнетс, но за пореден път този сезон показаха своето непостоянство.

Jordan Poole scored in bunches in the Wizards' W!



30 PTS

6 3PM

3 STL



He becomes the 1st player in WAS history to have 5+ 3PM in 5 straight games. pic.twitter.com/y47DzF8HIE — NBA (@NBA) January 2, 2025

Джордан Пуул наниза 30 точки за домакините. Джъстин Шампание добави още 15.

Зак ЛаВин бе най-резултатен на паркета с 32 точки, а Никола Вучевич записа "дабъл-дабъл" - 12 точки и 13 борби.

