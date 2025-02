Ига Швьонтек продължава към четвъртфиналите на турнира в Доха

Ига Швьонтек победи Линда Носкова с 6:7(1), 6:4, 6:4 в мач от осминафиналите на турнир на твърди кортове от сериите WTA 1000 в Доха.

Макар чешката тенисистка да имаше 5 възможности да пробие своята съперничка, двете тенисистки спечелиха сервисгеймовете си в хода на първата част и се стигна до тайбрека. 33-ата в световната ранглиста Носкова спечели 6 поредни разигравания и поведе в сетовете.

Във втората част равенството се запази до 2:2, след което последваха три последователни пробива. Световната №2 първа проби опонентката си, но Носкова отговори с рибрейк за 3:3. Нов пробив на сметката на Швьонтек й осигури преднина, която не изпусна до края на частта.

Заключителната трета част започна с пробив за полякинята, но Носкова изравни за 2:2 и поведе с 4:3 гейма. След това обаче Швонтек бе категорична, реализира нов пробив и затвори двубоя с втория си мачбол след 2 часа и 33 минути игра.

