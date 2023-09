Ига Швьонтек се наложи лесно срещу Кая Юван на US Open

Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Миналогодишната шампионка се наложи лесно с 6:0, 6:1 срещу квалификантката Кая Юван на "Луис Армстронг Стейдиъм".

Полякинята имаше тотален контрол върху двубоя, доминирайки във всички аспекти на играта. Лидерката в световната ранглиста се възползва и от трите си възможности за пробив в първия сет, когато позволи на словенката да спечели само три точки при начален удар за Швьонтек.

Полската тенисистка спечели първите 11 точки във втората част и се поздрави с краен успех срещу една от най-добрите си приятелки след само 49 минути.

В следващия кръг шампионката в Ню Йорк от 2022 година ще се изправи срещу Бернарда Пера или Елена Остапенко.

Nothing short of remarkable from Iga Swiatek!



She takes set number one 6-0. pic.twitter.com/I4F0Fl6SBy