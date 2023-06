Ига Швьонтек се оттегли от турнира по тенис в Бад Хомбург

Водачката в световната ранглиста при жените Ига Швьонтек се оттегли от турнира по тенис на трева в Бад Хомбург (Германия) от сериите УТА 250 с награден фонд от 259 303 хиляди долара.

Полякинята трябваше по-късно днес да излезе в полуфинален сблъсък срещу италианката Лучия Бронзети.

I'm so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I'm not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I'll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7