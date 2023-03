Ига Швьонтек загуби само гейм в първия си мач в Индиън Уелс

Ига Швьонтек победи представителката на домакините Клер Лиу с 6:0, 6:1 на турнира по тенис в Индиън Уелс, Калифорния.

Полякинята спечели първите 11 гейма в срещата. Тя можеше да запише и поп-убедителна победа, но пропусна мачбол при сервис на опонентката. Поставената под №1 в схемата на турнира и в световната ранглиста сложи точка на спора с втория си мачбол и заслужено се поздрави с успеха след 1 час и 6 минути игра.

The perfect start to her title defense @iga_swiatek drops just one game to reach the third round.#TennisParadise pic.twitter.com/VSV0EoCnjt