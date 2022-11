Илън Мъск призова американците да гласуват за Републиканската партия на междинните избори

Илън Мъск с предизборна агитация в Туитър. Милиардерът призова да се гласува за републиканската партия дни, след като купи платформата.

Седмица след като купи Туитър, Илън Мъск призова своите близо 115 млн. последователи в платформата да гласуват за Републиканската партия на междинните избори утре. Най-богатият човек в света написа:

"До независимо мислещите гласоподаватели: споделената власт би предотвратила най-лошите крайности и в двете партии. Ето защо ви препоръчвам да гласувате за Републиканците за Конгреса, имайки предвид, че президентът е демократ. Заклетите демократи и републикаци никога не гласуват за другата партия и независимите гласоподаватели са тези, които в действителност решават кой ще управлява".

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.