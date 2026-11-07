Илиан Илиев: Трябва да съжаляваме с оглед развитието на мача

Старши треньорът на Черно море призна, че възпитаниците му не са взели правилните решения при равенството със Славия.
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призна, че отборът му трябва да съжалява, за пропуснатата възможност да победи Славия.
Столичани стигнаха до точката с човек по-малко.
"Трябва да съжаляваме с оглед развитието на мача. Създадохме достатъчно ситуации. Не взехме правилните решения в някои моменти. Липсваше ни и малко късмет, вратарят на Славия се намеси решително в тези ситуации. Не взехме правилно някои решения. Тук се играе доста трудно, а Славия се защитава добре. Има още много неща, които да изчистим. Когато си близо и държиш повече топката, може да създадеш много проблеми за съперника", сподели той след срещата.