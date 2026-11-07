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Илиан Илиев: Трябва да съжаляваме с оглед развитието на мача

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Спорт
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Старши треньорът на Черно море призна, че възпитаниците му не са взели правилните решения при равенството със Славия.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призна, че отборът му трябва да съжалява, за пропуснатата възможност да победи Славия.

Столичани стигнаха до точката с човек по-малко.

"Трябва да съжаляваме с оглед развитието на мача. Създадохме достатъчно ситуации. Не взехме правилните решения в някои моменти. Липсваше ни и малко късмет, вратарят на Славия се намеси решително в тези ситуации. Не взехме правилно някои решения. Тук се играе доста трудно, а Славия се защитава добре. Има още много неща, които да изчистим. Когато си близо и държиш повече топката, може да създадеш много проблеми за съперника", сподели той след срещата.

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#Илиан Илиев

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