С човек по-малко Славия спечели точка в нулевото реми с Черно море

Двубоят от 13-ия кръг на Първа лига между Славия и Черно море завърши при нулево равенство.

Първите минути бяха равностойни и двата отбора не успяха да стигнат до чисти голови ситуации в наказателните полета.

В допълнителното време на първата част капитанът на "белите" Иван Минчев овладя топката пред наказателното поле и комбинира с Лазар Марин. Шутът на защитника затрудни вратаря на варненци Кристиан Томов, а Йоан Борносузов опита добавка, но Томов пак се справи със ситуацията.

След изтичане на малко повече от час игра главният съдия Георги Давидов показа червен картон на Дейвид Малембана за нарушение като последен в защитата на Славия срещу откъсващия се на голова позиция Георги Лазаров. Решението на Давидов беше потвърдено след дълго разглеждане на положението от видео асистент арбитрите. Мигел Барандаш прати топката над вратата, пазена от Иван Андонов, при последвалия пряк свободен удар.

В 77-ата минута Никола Савич можеше да си вкара автогол в опит да попречи на Лазаров да играе с глава, но Андонов внимаваше и успя да избие кълбото.

Това е трето поредно нулево равенство за "белите", които са на седмо място с 14 точки. Воденият от треньора Ратко Достанич състав е без победа в шампионата в шест поредни двубоя. Черно море има точка по-малко и е на деветата позиция.