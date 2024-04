Иран засега няма да предприема нови атаки срещу Израел, предупреди САЩ да стоят настрани

Атаката с дронове срещу Израел е в отговор на агресията срещу дипломатическата мисия на Иран в Дамаск и е по силата на чл.51 от Хартата на ООН за правото на самоотбрана. Това обявиха от постоянното представителство на Иран в ООН.

В публикация в социалната мрежа Екс, от Техеран посочват, че с нападението тази вечер въпросът се смята за приключен, освен ако Израел не направи още едва грешка.

"Това е конфликт между Иран и Израел и Съединените щати трябва да стоят настрани, предупреждава Иран в публикацията с главни букви.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…