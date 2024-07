Испания засили Гърция към изхода в Париж

Испанският национален отбор съхрани надежди за Топ 8 на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Селекцията на Серджо Скариоло матира Гърция с 84:77 в среща от втория кръг, изиграна на закрития стадион "Пиер Мороа" в Лил. Испанците нанесоха своя удар през втората част, а след това успяха със зъби и нокти да отблъснат щурма на състава, воден от Василис Спанулис. "Фуриите" обаче преживяха и разочарование, тъй като контузия в хода на мача получи един от лидерите им - Руди Фернандес.

По този начин действащите европейски шампиони се поздравиха с първи триумф на най-големия спортен форум във френската столица, като имат на сметката си и една загуба, което ги поставя на върха във временното класиране. От своя страна гърците се намират на последното четвърто място с две загуби и шансовете им за продължаване напред драстично намаляха.

На 2 август (петък) "Ла Фурия" ще спори с Канада, докато "елините" ще излизат за задължителен успех срещу Австралия.

European thriller



Spain escaping with the victory and keeping their hopes alive #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/NGOOqlnQRd