Исторически гол на Кейн донесе успеха на Тотнъм над Манчестър Сити

Тотнъм надви Манчестър Сити с минималното 1:0 у дома в дербито от 22-ия кръг на английската Висша лига.

В северен Лондон "шпорите" се добраха до трите точки след ранната интервенция на Хари Кейн, който еднолично застана начело на реализаторската листа в клубната история, изпреварвайки легендата Джими Грийвс.

Началото бе по-добро за тима на Антонио Конте, който днес не бе на резервната скамейка след претърпяна операция за отстраняване на жлъчен мехур.

Домакините поведоха в 15-та минута, когато шампионите сбъркаха при разиграване в близост до наказателното си поле. Пиер-Емил Хойберг се пребори за топката, отклони я към Кейн, който не чака втора покана и хвърли в екстаз привържениците на Тотнъм. За капитана на националния отбор на Англия това бе попадение номер 267 с екипа на "шпорите", с което той изпревари легендата Джими Грийвс. В добавка, Кейн се превърна в третия футболист с поне 200 гола във Висшата лига - пред него са само бившите футболисти на Манчестър Юнайтед и Нюкасъл съответно Уейн Рууни (208) и Алън Шиърър (260).

Congratulations, @HKane



Harry Kane becomes only the third player in #PL history to score goals!@SpursOfficial | @Oracle pic.twitter.com/oAfC7x4Jbh