Италия спечели "Евровизия" 2021

Италия и група "Манескин" са големият победител на "Евровизия"2021.

Рок песен с послание за различните, на италиански език, с много енергия и наелектризиращо изпълнение спечели сърцата на публиката и вота на националните журита. Зала "Ахой" в Ротердам буквално избухна при тяхното изпълнение.

Ексклузивно интервю с големите победители гледайте утре сутрин в предаването "Денят започва" с Георги Любенов по БНТ1.

Българската представителка Виктория Георгиева остана на 11 място, но очарова цялата публика с невероятното изпълнение на песента си "Growing up is getting old".

"Евровизия" е едно неописуемо преживяване, само бях чувала какво е, но когато го изпиташ, е съвсем различно и съм страшно благодарна, че се случва, сподели малко преди да излезе на финала Виктория.

"Евровизия" 2021 се проведе след година прекъсване заради пандемията. 26 държави се представиха със свои изпълнения на сцената в битка за голямата награда.

Крайният резултат беше формиран след изчисляване на резултата, получен след оценките на зрителите и националното жури.

Ето резултатите от зрителския вот:

В дъното на класацията на зрителския вот с 0 точки бяха Великобритания, Германия, Испания и Нидерландия.

Норвегия - 60 точки

Сърбия - 82 точки

Албания - 35 точки

Азербайджан - 33 точки

Сан Марино - 13 точки

Швеция - 63 точки

Кипър - 44 точки

Молдова - 62 точки

Литва - 165

Белгия - 3 точки

Израел - 20 точки

Финландия - 218 точки

Гърция - 79 точки

Украйна - 269

Русия - 100 точки

Португалия - 27 точки

България - 30 точки

Исландия - 180 точки

Италия - 318 точки

Малта - 47 точки

Франция - 251 точки

Швейцария - 165

Преди да станат ясни резултатите от гласуването на публиката, 39 говорители на националните журита обявиха на коя държава присъждат 12 точки.

Ето резултатите от националното жури: