Финал на "Евровизия" 2021 - вижте как Виктория представи България

Тази вечер беше развръзката в дългоочаквания финал на "Евровизия" 2021. Големият победител е Италия.

Българският представител в конкурса - младата и талантлива Виктория Георгиева, минути след 23 ч изпълни песента "Growing up is getting old".

В крайното класиране след вота на зрителите и националното жури, тя зае 11 място.

Заради регламента на "Евровизия" сънародниците на Виктория от България нямаха право да я подкрепят в гласуването.

Преди изпълнението на Виктория Георгиева, тя беше представена на зрителите с кратка видео визитка, какъвто е регламентът за всеки участник: