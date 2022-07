Ивет Лалова-Колио стана член на Комисия на атлетите към Световната атлетика

Българската лекоатлетка Ивет Лалова-Колио попадна в Комисия на атлетите към Световната атлетика.

Комисията приема нови шест члена, като столичанката е получила най-много гласове - 615 вота. За спринтьорката са гласували състезателите, участващи на първенството на планетата в Юджийн, Орегон (САЩ). За 6-те позиции се бореха 12 кандидати.

• @IvetLalova

• Anna Ryzhykova

• @LeaSprunger

• @lisannedewitte

• Matthew Hughes

• Toshikazu Yamanishi



