Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха стартовете на 10 км. на Софийския маратон

Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха при мъжете и при жените в старта на 10 километра от Софийския маратон.

Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди. Втори с резултат от 31:01 минути се класира мароканецът Абделгафур Ахизун. На почетната стълбичка се качи и Стоян Владков, който приключи за 32:15 минути.

При дамите Билсерин Сюлейман бе без реална конкуренция и финишира за 35:06 минути, изпреварвайки с над четири минути следващата в класирането. Втора с 39:12 минути е Веселка Дамянова, а трета с 39:32 остана Кристиана Михайлова.

На старт на 10-те километра застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо Тервел Замфоров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате.