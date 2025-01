Изтеглиха жребия за групите на Купата на африканските нации по футбол

Полуфиналистът от световното първенство Мароко попадна в група с Мали, Замбия и Коморските острови на жребия за Купата на африканските нации по футбол за мъже през 2025 г, на която ще бъде домакин.

Турнирът ще бъде най-голямото футболно събитие в Мароко, преди страната да бъде домакин на световното първенство през 2030 г. заедно с Испания и Португалия – отборите, които елиминира на глобалния форум през 2022 г, за да стане първата африканска нация, която някога е достигала до полуфиналите. Тогава "Атласките лъвове" загубиха от Франция.

Here is the Africa Cup Of Nations Morocco 2025 Final Draw #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/4H4W4JdzQF