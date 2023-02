Джани Инфантино изказа съболезнования към близките на жертвите след земетресението в Турция и Сирия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се присъедини към вълната от съпричастност към жителите на Турция след опустошителното земетресение, което отне живота на повече от 2000 души и изказа своите съболезнования към близките на загиналите.

В изявлението си Инфантино засвидетелства и подкрепата на световната футболна централа към всички пострадали от случилото се в Турция и Сирия.

"От името на световната футболна общност бих искал да изразя най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на тези, които загубиха живота си при земетресенията в Турция и Сирия. Нашите мисли и молитви са с жертвите и тези, които пострадаха в тази трагедия. Бихме искали да изразим нашата солидарност и подкрепа към народите на двете страни в този ужасен момент", заяви Джани Инфантино, цитиран от страницата ФИФА в Туитър.

"Our thoughts and prayers are with the victims and with those who have been injured in this tragedy.



"We would like to express our solidarity and support to the people of both countries during this terrible time."