Джокович бе приветстван горещо в Австралия

При завръщането си в Австралия, след депортирането през 2022 г., сърбинът Новак Джокович бе посрещнат триумфално в Аделаида. Ноле участва на турнира предхождащ Australian open в Мелбърн - първия турнир от Големия шлем за годината.

Той получи топло посрещане за първата си официална среща в Австралия след една година забрана да посещава страната.

Играчът с 21 титли от Големия шлем направи своя дебют на двойки заедно с канадеца Вашек Поспишил, който завърши със загуба в три сета от Томислав Бъркич и Гонзало Ескобар.

Но сякаш не това бе най-важното. Аплодисменти и възгласи "Новак, Новак", селфита и автографи съпроводиха първата поява на корта на сръбската тенис звезда в Аделаида.

Сръбските знамена на препълнените трибуни свидетелстваха за присъствието на много негови сънародници.

