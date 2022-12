Новак Джокович: Никога няма да забравя депортирането ми от Австралия

Новак Джокович призна, че депортирането му от Австралия е било преживяване, което няма да забрави никога, но е време да продължи напред, след като се наслади на топло посрещане в Аделаида.

Сръбската звезда, който ще се бори за 22-а титла от Големия шлем, с което да изравни Рафаел Надал, на Аустрелиън Оупън идния месец, се завърна в страната във вторник, почти година след като бе депортиран заради липсата на ваксина срещу коронавирус.

Back Down Under @DjokerNole is getting ready to begin his 2023 season @AdelaideTennis! pic.twitter.com/ywICuKTHou