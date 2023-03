Джокович няма да участва на Мастърсите в Индиан Уелс и Маями

Световният №1 в тениса Новак Джокович няма да участва на турнирите от Мастърс сериите в Индиан Уелс и Маями, след като не получи разрешение от американските власти да влезе на територията на САЩ.

Сръбският тенисист кандидатства за специално изключение за влизане в страната, въпреки че това е забранено на неваксинирани срещу ковид чужди граждани. То обаче е било отхвърлено от властите и той няма да може да участва на първите два за годината турнири от Мастърс сериите. Новината бе потвърдена от сенатора от Флорида Рик Скот, който същевременно призова президентът на САЩ Джо Байдън лично да даде разрешение на Джокович да влезе в страната.

По-рано днес ръководството на Американската тенис асоциация (USTA) и последния за годината турнир от Големия шлем Ю Ес Оупън призова властите в страната да допуснат Джокович до участие в Индиан Уелс и Маями. Наскоро сърбинът потвърди, че е кандидатствал за изключение от правилото неваксинирани чужденци да не бъдат допускани на територията на САЩ, като той получи подкрепа и от двата турнира от Мастърс сериите.

Novak Djokovic is one the greatest champions our sport has ever seen. The USTA and US Open are hopeful that Novak is successful in his petition to enter the country, and that the fans will be able to see him back in action at Indian Wells and Miami.